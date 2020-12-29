بايدن يتهم موظفي ترامب في البنتاغون بعرقلة عملية انتقال السلطة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الإثنين أن الموظفين الذين عينهم دونالد ترامب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر أمنية جراء ذلك.

وبعد تلقيه مع نائبته كامالا هاريس إحاطة حول الأمن القومي من طاقمه المكلف بتحضير عملية انتقال السلطة، قال بايدن إن الموظفين الإداريين في البنتاغون وكذلك مكتب الإدارة والميزانية يضعون "عوائق". وأضاف "حاليا لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها حول نقاط رئيسية متعلقة بالأمن القومي".

كما وصف بايدن الأمر بأنه "من وجهة نظري هذا لا يقل عن انعدام المسؤولية". وقال إنه يسعى للحصول على "صورة كاملة" من قبل الإدارة المنتهية ولايتها حول تمركز الجنود الأمريكيين حول العالم. وتابع "نحتاج إلى رؤية كاملة للتخطيط للميزانية الذي يجري العمل عليه في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى من أجل تجنب أي ارباك أو استغلال من قبل خصومنا للحاق بنا".

ورفض ترامب حتى الآن الاقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها بايدن، مطلقا مزاعم بدون أدلة حول حصول تجاوزات وتزوير.

وأثارت إدارة ترامب القلق من خلال الاعلان عن سلسلة تعيينات في قيادة البنتاغون منذ الانتخابات، بما في ذلك إقالة وزير الدفاع مارك إسبر الذي نأى بنفسه عن استخدام الأمر باستخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للعنصرية في وقت سابق هذا العام.

وقال وزير دفاع ترامب بالوكالة كريس ميلر إن الإدارة المنتهية ولايتها اتفقت مع فريق بايدن على إيقاف الإحاطات خلال موسم الأعياد، وهو ما نفاه فريق بايدن.

والإثنين أصدر ميلر بيانا أكد فيه أن جهود التنسيق من قبل البنتاغون مع الفريق الانتقالي "تتجاوز ما قامت به إدارات أخرى ولا يزال أمامنا أكثر من ثلاثة اسابيع". وأضاف أن مسؤولي وزارة الدفاع سيواصلون العمل "بطريقة تمتاز بالشفافية والزمالة" لدعم انتقال السلطة.

ويأتي تعيين ترامب لموالين له في البنتاغون في اللحظات الأخيرة من ولايته وسط توترات شديدة مع إيران، التي حملها ترامب مسؤولية هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في العراق قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد.