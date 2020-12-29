وفاة المخرج السوري حاتم علي عن عمر ناهز الـ 58 عاما

توفي المخرج والممثل السوري البارز حاتم علي في القاهرة عن عمر ناهز الـ 58 عاما، بعدما أثرى المكتبة الفنية العربية ببعض من أشهر الأعمال التلفزيونية خلال العقود الأخيرة.

وقال مسؤول أمني في القاهرة إن علي توفي داخل غرفته في أحد فنادق القاهرة "لأسباب طبيعية"، لافتا إلى إبلاغ السلطات المصرية سفارة سوريا في القاهرة بالوفاة "واستدعاء مسؤول منها لحضور مراسم استخراج تصريح الدفن".

وكان حاتم علي المولود سنة 1962، قد بدأ حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار سنة 1988، لتتوالى بعدها مشاركاته في أعمال درامية جمع من خلالها بين الأدوار التاريخية والمعاصرة. وانتقل بعدها إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، مقدّماً الكثير من من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدداً من الثلاثيات والسباعيات.

ونشر كاتب السيناريو المصري عبد الرحيم كمال عبر صفحته في فيسبوك خبر وفاة علي وقال "لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي، في أمان الله ورحمته حبيبي. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".

وأثرى علي المكتبة التلفزيونية بأعمال كثيرة استقطبت اهتمام ملايين المشاهدين العرب، من أبرزها مسلسل "الفصول الاربعة" وهو من أشهر الإنتاجات التلفزيونية السورية في العقدين الماضيين.

وتميزت أعمال كثيرة أخرجها علي بضخامة الإنتاج، بينها خصوصا مسلسلات تاريخية تروي حقبا هامة في التاريخ العربي والإسلامي. ومن أبرز هذه الأعمال "صلاح الدين الأيوبي" الذي عُرض في 2001 وتخطت شهرته حدود العالم العربي. كذلك الأمر مع مسلسلي "الملك فاروق" (2007) و"عمر" (2012) اللذين استحوذا على اهتمام كبير في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وكان مسلسل "كأنه امبارح" المصري في 2018 آخر أعمال المخرج السوري التي عرضت على الشاشة الصغيرة.

وقد نعت نقابتا المهن التمثيلية في مصر وسوريا عبر فيسبوك المخرج الراحل، شأنهما في ذلك شأن فنانين عرب كثر.

وكتب المخرج السوري الليث حجو وهو صديق مقرّب للمخرج الراحل، عبر صفحته على فيسبوك "لم يرضَ هذا العام أن ينتهي دون أن يعصر قلوبنا وأرواحنا بالحزن على فراق الأحبة"، مبديا "بالغ الحزن" على وفاة "الأستاذ والصديق و الشريك حاتم علي".

كذلك كتب الممثل ومقدم البرامج السوري أيمن زيدان الذي تعاون مع علي خصوصا في المسلسل التاريخي "ملوك الطوائف" سنة 2005، عبر فيسبوك "يا لهذا الرحيل الموجع (..) أما سئمت أيها الموت من خطف الأحبة حاتم رحيلك أوجع من كلمات الدنيا".

كما نعى الممثل ومقدم البرامج السوري باسم ياخور المخرج الراحل، قائلا في منشور عبر فيسبوك "ترجل الفارس مبكرا عن صهوة جواده تاركاً في قلوب الكثيرين غصة" و"إبداعات لن تنسى".