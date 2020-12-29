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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: سكان نيويورك يدوّنون آمالهم للعام الجديد ويعلّقونها في "تايمز سكوير"

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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أماني "ملونة" ومعلقة في ساحة "تايمز" في نيويورك
أماني "ملونة" ومعلقة في ساحة "تايمز" في نيويورك   -   حقوق النشر  AP Photo/Seth Wenig
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دوّن بعض سكان نيويورك آمالهم للعام 2021 على قصاصات ورقية صغيرة وألصقوها على ألواح خشبية في ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة. وكما جرت العادة، ستجمع تلك الأوراق وتطلق في الهواء في ختام العام الحالي. إحدى النساء كتبت أمنيتها على الورقة لم تتردّ بالبوح بها قائلة "أتمنى رؤية (أفراد) أسرتي أكثر. هم يعيشون في بورتو ريكو وأريد رؤيتهم أكثر ولذا يجب على كوفيد أن ينتهي"، بينما تمنت زميلتها تحسن الأوضاع وانتهاء الظلم التي يتعرض له السود في الولايات المتحدة.