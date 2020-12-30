شاهد: مسؤولو الاتحاد الأوروبي يوقعون رسمياً على الاتفاق التجاري المبرم مع بريطانيا

وقع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، اليوم، الأربعاء، رسمياً، على الاتفاق التجاري الذي تفاوض عليه التكتل الأوروبي وبريطانيا خلال الأشهر التسعة الفائتة.

ووقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست والذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش.

ووقع المسؤولان وخلفهما أعلام أوروبية نص الاتفاق أمام الكاميرات والمصورين. وستنقل هذه الوثائق جوا بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ليوقع عليها رئيس الحكومة بوريس جونسن بالأحرف الأولى.

والاتفاقية تحدد شكل العلاقة التجارية بين جاري المانش وهي تحتاج إلى مصادقة البرلمان البريطاني عليها.

وفي أول تعليق بريطاني جاء بعد التوقيع وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون التكتل بعلاقة من "الودّ" في المستقبل. وقال جونسون الذي دعى مجلس العموم إلى المصادقة على الاتفاقية "بريطانيا ستكون "جارة ودية وأفضل صديق وحليف" للاتحاد الأوروبي.

وأضاف جونسون أمام مجلس العموم المجتمع لمناقشة الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست "سنصبح جارة ودية وأفضل صديق وحليف يمكن للاتحاد الأوروبي الحصول عليه وسنعمل يدا بيد عندما تكون قيمنا ومصالحنا على تناغم مع احترام رغبة الشعب البريطاني السيد بالعيش في ظل قوانينه الخاصة".