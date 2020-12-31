بالفيديو أستراليا تستقبل العام الجديد بعروض للألعاب النارية

استقبل سكان سيدني في أستراليا العام الجديد 2021 بعرض كبير للألعاب النارية من على جسر ميناء سيدني والذي يعتبر رمزا سياحيا لمدينة سيدني ويربطها من الجانب الآخر بشاطئها الشمالي.

وبدأ العام الجديد بتدابير احترازية لكبح انتشار الوباء ومنع الاحتفالات الخاصة.