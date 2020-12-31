بالفيديو أستراليا تستقبل العام الجديد بعروض للألعاب النارية

استقبل سكان سيدني في أستراليا العام الجديد 2021 بعرض كبير للألعاب النارية من على جسر ميناء سيدني والذي يعتبر رمزا سياحيا لمدينة سيدني ويربطها من الجانب الآخر بشاطئها الشمالي.
وبدأ العام الجديد بتدابير احترازية لكبح انتشار الوباء ومنع الاحتفالات الخاصة.
No Comment المزيد من
شاهد نيوزيلندا تودع عام 2020 بالألعاب النارية
فيديو: هكذا جاءت ردّة فعل المؤيدين والمعارضين لقانون الإجهاض في الأرجنتين
شاهد: هكذا احتفل الأرجنتينيون بإقرار الكونغرس قانونا يُشرّع الإجهاض
شاهد: ضباط الشرطة يسهرون على فرض حظر التجول في شوارع جوهانسبرغ
كاميرا توثق لحظة وقوع الانفجار في مطار عدن الدولي
شاهد: موسكو تتزين بالأضواء استعداداً لاستقبال العام الجديد
شاهد: رئيس بيلاروس في حفل راقص بالرغم من تفشي وباء كوفيد-19
شاهد: الدمار الهائل والجرحى جراء الزلزال الذي ضرب كرواتيا
شاهد: تمزيق ذكريات 2020 السيئة في نيويورك من أجل عام جديد أفضل
شاهد: عاصفة قوية تضرب ساحل مدينة نابولي الإيطالية وتلحق أضرارا مادية بالمطاعم المطلة على البحر
شاهد: لحظات بعد انفجار وقع في ناشفيل في ولاية تينيسي يوم عيد الميلاد
شاهد: تعقيم أحد المتاجر في بيونغ يانغ قبل افتتاحه
شاهد: أحياء مدينة مرسيليا الفرنسية تغرق في أطنان القمامة المتراكمة
شاهد.. أول طبيب إيطالي تعامل مع فيروس كورونا يحصل على اللقاح
شاهد: صحفيون أوغنديون يغادرون مؤتمرا صحفيا حول الأمن احتجاجًا على العنف المتزايد ضدهم
شاهد: الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يتلقى لقاح فيروس كورونا
شاهد: العاصفة "بيلا" تجتاح المملكة المتحدة
فيديو: هكذا انطلقت حملات التلقيح ضد كوفيد-19 في دول الاتحاد الأوروبي
شاهد: النيجر التي عاشت على وقع الانقلابات تنتخب رئيساً في سابقة ديمقراطية
شاهد: أول عمليات تلقيح ضد كوفيد-19 في روما وبراغ