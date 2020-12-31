احتفل أرجنتينيون وأرجنتينيات أمس الخميس بإقرار الكونغرس بشقيه (برلمان ومجلس شيوخ) قانون الإجهاض، وهو القانون الذي أثار انقساماً عميقاً لدى الرأي العام منذ طرحه، في بلد حيث تتمتع الكنيسة الكاثوليكية بنفوذ واسع.

وقبل التصويت تجمع الآلاف من الناشطين المؤيدين لقانون الإجهاض بالقرب من مقر الكونغرس بالعاصمة، وقابلهم معارضون له. واليوم الجمعة ندد الرئيس البرازيلي اليميني الشعبوي، جايير بولسونارو، وهو زعيم أكبر دولة كاثوليكية في أميركا اللاتينية، بالقرار.

واِنتَقَدَ بولسونارو قرار الأرجنتين تشريع الإجهاض، واصفاً الأمر بأنه إِعطاء دولة "موافقتها" على قتل أطفال.