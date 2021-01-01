شاهد: كهنة الشامان في البيرو يباركون قادة العالم "الخيرين" مع بداية العام

في تقليد فلكلوري قام كهنة الشامان في عاصمة البيرو، أمس الخميس، بالاحتفال بدخول السنة الجديدة، من خلال تقديم القرابين المتمثلة بالورود والفواكه.

وشملت الطقوس على مباركة قادة العالم الخيرين حسبهم مثل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أو معاقبة المسيئين منهم مثل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وتكون المباركة باستخدام البخور والرقص وإصدار إيقاعات "للطيبين" أوحمل السيوف لضرب صور القادة "السيئين".