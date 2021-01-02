الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السبت، وكما كان متوقعا، تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بدلا من المدرب الألماني توماس توخل المقال من منصبه رسميا مطلع الأسبوع.

وكتب حامل لقب الدوري ووصيف دوري أبطال أوروبا على موقعه الرسمي "وقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 حزيران/يونيو 2022 زائد سنة كخيار إضافي".

وبوكيتينو الحر منذ إقالته من تدريب توتنهام الإنجليزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، سيشرف الأحد على التمارين الأولى لفريق العاصمة، بعد توقف دام نحو أسبوعين بسبب العطلة الشتوية.

وقال قلب الدفاع السابق البالغ 48 عاما في بيان النادي "أنا سعيد جدا ويشرفني أن أصبح المدرب الجديد لباريس سان جيرمان". وتابع بوكيتينو الذي حمل ألوان سان جيرمان بين عامي 2001 و2003 "كما تعلمون، يحتل هذا النادي موقعا مميزا في قلبي. احتفظ بذكريات رائعة، خصوصا الأجواء الفريدة لبارك دي برانس (ملعب النادي). أعود اليوم إلى ناد يملك طموحات كبيرة وتواضعا وأتوق للعمل مع لاعبين من الأكثر موهبة في العالم".

كما أضاف "يملك هذا الفريق قدرات رائعة وساقدم كل شيء مع جهازي الفني لتحسين نتائج سان جيرمان في كل المسابقات. كما سنقوم بكل شيء، لمنح فريقنا هوية اللعب القتالي والهجومي التي أحبها دوما الجمهور الباريسي".

ويخوض أولى مبارياته في الدوري في 6 الجاري على أرض سانت إتيان في المرحلة 18.

ولم يرفع بوكيتينو الذي أشرف على توتنهام بين 2014 و2019 أي لقب كمدرب، لكنه قاد توتنهام إلى وصافة الدوري الإنجليزي 2017 ووصافة دوري أبطال اوروبا 2019.

يحمل معه سمعة المدرب المتفاني بعمله والمتطلب كثيرا من ناحية اللياقة البدنية للاعبيه. وكان قد وصل إلى باريس الجمعة مع مساعديه خيسوس بيريس وميغل داغوستينو.