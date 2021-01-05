شاهد: روس يستمتعون بفصل الشتاء وسط مهرجان مخصص لـ"رجل الثلج"

استمتعت عشرات العائلات الروسية بالطقس الشتوي في مدينة قازان يوم الأحد، خلال مشاركتها في مهرجان "رجل الثلج".

وسيظل أكثر من 25 رجل ثلج، تم تصميمهم وتزيينهم من قبل الآباء وأطفالهم، في "حديقة يوريتسكي سيتي" حتى منتصف يناير.

ولم يختر منظمو هذا المهرجان السنوي الثالث، فائزًا بل منحوا كل مشارك زوجًا من القفازات.