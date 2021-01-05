عاجل
euronews_icons_loading
احتفالات شعبية فى ميانمار لاحياء ذكرى الاستقلال عن بريطانيا

احتفل سكان المناطق الريفية في ميانمار بعيد استقلال البلاد. وشملت الاحتفالات تسلق أعمدة الخيزران واللعب بجوز الهند. سنوياً، يُحتفل بيوم الاستقلال في ميانمار في 4 كانون الثاني/ يناير، يوم إِعلاَن اِستقلال ميانمار عن الحكم البريطاني عام 1948.

No Comment المزيد من