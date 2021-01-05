احتفالات شعبية فى ميانمار لاحياء ذكرى الاستقلال عن بريطانيا

احتفل سكان المناطق الريفية في ميانمار بعيد استقلال البلاد. وشملت الاحتفالات تسلق أعمدة الخيزران واللعب بجوز الهند. سنوياً، يُحتفل بيوم الاستقلال في ميانمار في 4 كانون الثاني/ يناير، يوم إِعلاَن اِستقلال ميانمار عن الحكم البريطاني عام 1948.