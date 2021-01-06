الولايات المتحدة والسودان يوقعان اتفاقات حول تطبيع علاقات الخرطوم مع إسرائيل

وقع السودان مع الولايات المتحدة الأربعاء "اتفاقات أبراهام" التي وافقت بموجبها الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، حسبما أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم.

وكتبت السفارة في تغريدة "نهنئ الحكومة الانتقالية على توقيعها اليوم إعلان اتفاقات أبراهام، التي من شأنها مساعدة السودان أكثر في مسار الانتقال نحو الاستقرار والأمن والفرص الاقتصادية".

وأضافت بأن "الاتفاق يسمح للسودان وإسرائيل والدول الأخرى الموقعة على اتفاقات ابراهام بناء ثقة متبادلة وزيادة التعاون في المنطقة".

كما وقع السودان والولايات المتحدة خلال زيارة لوزير الخزانة الأميركي اتفاقا يوفر للخرطوم تسهيلات تمويلية من البنك الدولي تزيد عن مليار دولار سنويا على ما أفادت وزارة المالية السودانية الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان إنها "وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأميركية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عامًا".