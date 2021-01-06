شاهد: كورونا يُبعد المؤمنين الأورثوذكس عن مقاعد كنيسة المهد بمناسبة عيد الميلاد

زار عدد قليل من المصلين المسيحيين الأورثوذكس كنيسة المهد في مدينة بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي بسبب القيود المفروضة جراء فيروس كورونا. وتكون كنيسة المهد التي تأوي المغارة المحفورة بالصخر، التي يعتقد المسيحيون أنها مكان مولد المسيح منذ أكثر من ألفي عام، تعج بأعداد كبيرة من المصلين القادمين من جميع أنحاء العالم للاحتفال بعيد الميلاد.
واقتصرت الاحتفالات على الصلاة من قبل المطارنة ورجال الدين فضلا عن عدم قدرة أبناء الطوائف المسيحية من الوصول إلى الكنائس لأداء الصلاة والتجول في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم.
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