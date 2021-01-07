شاهد اشتباكات بين مؤيدي ترامب والشرطة الأمريكية أمام مبنى الكابيتول

تظهر لقطات الفيديو تجمعا لآلاف من مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خارج مبنى الكابيتول الأمريكي، ولقطات أخرى لاشتباكات بين هؤلاء المحتجين والشرطة إثر محاولات لاختراق المبنى، الأربعاء.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد ادعاءات ترامب بتزوير نتائج الانتخابات الأمريكية الانتخابية وتأكيد فوز جو بايدن في الكونغرس الأمريكي.

وكانت الشرطة قد قامت بإخلاء مبنى الكابيتول كما اعتقلت حوالي 12 شخصا بتهم تتعلق بالاعتداء على الشرطة وحيازة أسلحة غير مشروعة وغيرها من الانتهاكات.