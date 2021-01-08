فيديو.. أرقام قياسية للإصابات بكوفيد-19 في الأمازون البرازيلية

تعاني منطقة الأمازون البرازيلية من وضع حرج بسبب تفشي وباء كوفيد-19 وتظهر مقاطع الفيديو مشاهدا للعاصمة حيث تسجل المستشفيات أرقاما قياسية للإصابات بالوباء.

وأصدرت الحكومة البرازيلية مرسوما لإغلاق عام وتعليق للخدمات غير الأساسية كتدبير احتواء للوباء في 4 يناير/كانون الثاني ولمدة 15 يوما.

ويقول إيزيمار ترينداد دوارتي وهو بستاني: "أعتقد أن كل هذا يتعلق بالمال، يا أخي كلما سمعت أن وباء كوفيد يقتل الناس.. كل شيء سببه كوفيد، بينما هم يكسبون المزيد من المال."