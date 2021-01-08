شاهد: حديقة حيوان تستقبل حيوانات مهددة بالانقراض أثناء الجائحة

صرحت أكبر حديقة حيوانات في المملكة المتحدة ولادة حيوانات جديدة في حديقتها أثناء فترة الوباء، بعد انتهاء طاقم العمل من عملية العد السنوية لكل الكائنات الحية الموجودة.

وتحتوي حديقة زي أس أل على حوالي 4 آلاف حيوان من 280 نوع وفصيلة، ورحبت الحديقة بالعديد من الحيوانات الجديدة عام 2020 مما أدى إلى زيادة الأنواع المهددة بالانقراض في البرية.

وولد حديثا فيها نيلو شبل الباندا الحمراء المهددة بالإنقراض إضافة إلى ولادة سبعة غزلان صينية و14 غزال من فصيلة بيري ديفيد.