شاهد: في مشهد غير اعتيادي الثلوج تغطي مدريد ووضع نصف إسبانيا في حالة تأهب

غطت الثلوج العاصمة الإسبانية مدريد على غير المعتاد وتم وضع نصف البلاد في حالة تأهب بسبب الثلوج لغاية يوم الأحد، لا سيما المناطق الوسطى والشمالية والشرقية.
وعَطَّلَت الثلوج حركة المرور على نحو 200 طريق الخميس وتَسَبَّبت بتأخر عدد من القطارات، وفقا للسلطات.
تستعد إسبانيا لعاصفة فيلومينا، التي من المفترض أن تجلب الرياح القطبية والثلوج الكثيفة. سقطت أول رقاقات ثلجية على مدريد، وغطت حديقة ريتيرو بارك بالثوب الأبيض .
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