بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول، رصدت مشاهد مصورة حجم الأضرار التي خلفوها وراءهم قبل أن يتم إخراجهم من المبنى.

ويظهر الأثاث وهو مبعثر والحطام في كل مكان، في المكاتب وفي الأروقة والأعلام المرمية في سلال المهملات، إضافة إلى النوافذ المحطمة والزجاج على الأرض.

إضافة إلى بعض المخلفات التي تركوها في المكان، من لافتات كتب عليها "خيانة" و "أوقفوا السرقة".