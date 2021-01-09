شاهد: نقل مهاجرين في البوسنة إلى خيام أكثر دفئا بسبب سوء أحوال الطقس

قالت الأمم المتحدة إن السلطات البوسنية بدأت في نقل بعض المهاجرين واللاجئين العالقين في مخيم احترق مؤخرا إلى خيام أكثر دفئا ومجهزة بعد أن شهدت درجات الحرارة انخفاضا إلى مستويات قياسية وزيادة هطول الثلوج. وأغلب اللاجئين الذين تمّ نقلهم من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في الدولة الواقعة في البلقان أثناء محاولتهم الوصول إلى دول أوروبا الغربية.
ولجأ العديد من المهاجرين في مخيم ليبا إلى اشعال النار للتسخين بسبب الطقس البارد، لكنهم حوصروا وسط النيران مما استدعى تدخل الحماية المدنية وقد قامت السلطات بتفكيك المخيم ووضع حوالي 20 خيمة عسكرية لإيوائهم.
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