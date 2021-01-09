شاهد: رضيع شفي من كوفيد-19 يغادر مستشفى في فالينسيا الإسبانية تحت تصفيقات الطاقم الطبي

غادر رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر ووالدته مستشفى فالنسيا هذا الأسبوع وسط تصفيق طاقم المستشفى بعد أن قضى فترة "حياته الأولى" في في وحدة العناية المركزة يصارع مضاعفات إصابته بمرض كوفيد-19.

وولد الصبي في أكتوبر- تشرين الأول 2020 في صحة جيدة ولكن عندما غادر المستشفى إلى منزل والدته، أصيب بفيروس كورونا المستجد بعد أن انتقلت العدوى إليه من شقيقه الذي لم تظهر عليه أعراض المرض.

وما كان على الرضيع إلى العودة إلى المستشفى وهو في سن تسعة أيام لتلقي العلاج.