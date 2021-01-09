شاهد: حفرة عميقة تلتهم بعض المركبات في موقف سيارات خاص بمستشفي في مدينة نابولي الإيطالية

انهار جزء من الطريق وأحدث حفرة كبيرة في موقف سيارات خاص بمستشفى أوسبيدال ديل ماري بمدينة نابولي في إيطاليا. وأظهرت لقطات مصورة بطائرة بدون طيار الحفرة الضخمة في موقف السيارات وبداخلها بعض المركبات التي هوت فيها خلال الانهيار.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إنه لم تسجل أي إصابات خلال هذا الحادث عدى بعض الخسائر المادية. كما سبب الانهيار الأرضي للطريق عطلا في شبكة الكهرباء ترك المستشفى بلا كهرباء لساعات طويلة.