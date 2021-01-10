شاهد: خلو طريق القدس السريع في إسرئيل جراء إغلاق فرضته كورونا

بيّنت صورٌ التقطتها الأقمار الصناعية خلو الشوارع في إسرائيل من المركبات، جراء الإغلاق المفروض للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتظهر إحدى الصور طريق القدس السريع عند "جسر الأوتار" الذي صمّمه المهندس المعماري الإسباني سانتياغو كالاترافا، وقد خلا على نحو شبه كامل من المركبات، علماً أن هذا المقطع من الشارع عادة ما يكون مكتظاً بالسيارات السياحية والشاحنات، خاصة وأن منطقة الجسر تقع بالقرب من نقطة تقاطع الطرق الرئيسة في البلاد.