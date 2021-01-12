ومن الوباء ما خنق.. شاهد استغاثة عمال قطاع السياحة في إيطاليا بسبب جائحة كورونا

تجمع مئات الأشخاص العاملين في القطاع الإيطالي للسياحة والسفر في ساحة بيازا ديل بوبولو في روما مطالبين الحكومة بالاستماع إلى مخاوفهم.
وقال كثيرون إنهم فقدوا عشرات الآلاف من اليوروهات بسبب قيود السفر وإن السلطات قد تخلت عنهم.
وفقًا للبيانات التي قدمتها وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية، فقد انخفضت السياحة الأجنبية في إيطاليا بنسبة 68.6 ٪ عام 2020، خاصة في المدن الرئيسية التي تجذب السياح للفنون الموجودة فيها، روما وفلورنسا والبندقية، حيث سجلت انخفاضا أكبر بنسبة 73.2 ٪.
كما توقف الإيطاليون عن السفر للعمل بنسبة 59٪، وانخفض السفر من أجل المتعة بنسبة 23٪ ، وفقًا للـوكالة نفسها.
وتم استبعاد قطاع السياحة من حزمة الإغاثة الحكومية الثانية، وفقاً للحركة المستقلة لوكالات السفر.
واقترح بعض المحتجين على الحكومة إنشاء "ممرات صحية" للسماح للناس بالسفر.
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