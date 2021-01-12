الشرطة الألمانية تفكك أكبر موقع تسوق إلكتروني عالمي في "الإنترنت المظلم"

أعلنت الشرطة الألمانية الثلاثاء أنها فككت أكبر موقع تجاري عالمي موجود في "دارك ويب" (شبكة الإنترنت المظلم) لبيع الممنوعات، من مستندات مزورة ومخدرات وأيضاً عملات، مضيفة أنها أوقفت الشخص الذي يشتبه بأنه مسؤول عنه.

وأعلن مكتب الادعاء العام في مدينة كوبلنتس أن مُشغل الموقع الذي وصف بـ"الأكبر عالمياً" من قبل المحققين، رجل أسترالي يبلغ من العمر 34 عاماً، تم توقيفه على الحدود الدنماركية-الألمانية.

وجاء في بيان نشره المكتب أن أكثر من 20 خادماً إلكترونياً (سيرفر)، تم استخدامها لتشغيل الموقع تمّ ضبطها في مولدافيا وأوكرانيا.

وأجرت النيابة تحقيقاتها على مدى "أشهر" مع شرطيين من جهاز التحقيقات الجنائية المركزي في أولدنبرغ. وساهم في التحقيقات أيضاً شرطيون من عدة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك ومولدافيا وأوكرانيا.

وبحسب نيابة كوبلنتس فان المنصة فككت الإثنين بعد توقيف الخوادم. بالنسبة للمحققين، إن موقع "دارك ماركت" كان "بدون أي شك أكبر سوق في العالم في "دارك ويب" وعليه نحو 500 ألف مستخدم وأكثر من 2400 بائع".

وتابعت النيابة أن "320 ألف صفقة تمت فيه على الأقل" عبر العملات الرقمية بتكوين ومونيرو بقيمة إجمالية يمكن أن تصل الى 140 مليون يورو. وكانت هذه المنصة "تستخدم بشكل خاص لبيع المخدرات من كل الأنواع" كما أوضحت النيابة.

وكان يباع أيضا على الموقع "عملات مزورة وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة أو مزورة وبطاقات هواتف نقالة لا تعرف عن المستخدم" أو حتى فيروسات معلوماتية.

وقالت النيابة ان ما تم ضبطه يفترض ان يتيح من الآن وصاعداً فتح تحقيقات جديدة بحق الذين أعادوا بيع تلك البضائع وزبائن ووسطاء.