استطلاع: أغلبية الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب قبل 10 أيام من انتهاء ولايته

حمّلت الأغلبية من المشاركين في استطلاع أمريكي دونالد ترامب مسؤولية الهجوم الذي وقع على مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته قناة "ABC News" و"Ipsos poll"، تأييد 56% من المشاركين لعزل الرئيس المنتهية ولايته قبل عشرة أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير – كانون الثاني القادم.

وعلى الرغم من رفض 43% من المشاركين لعزل ترامب، إلا أن 45% منهم يعتقدون بخطأ تصرفاته خلال الأسبوع الماضي.

ويحمّل 67% من الأمريكيين ترامب مسؤولية وقوع الهجوم غير المسبوق، طبقاً للاستطلاع.

وكان الرئيس الجمهوري قد خاطب مناصريه رافضاً نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل ساعات من هجومهم الدموي على مبنى الكابيتول والذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

ويواجه ترامب إمكانية العزل للمرة الثانية خلال ولايته في ظل تقارير عن دعم بعض أعضاء حزبه من الجمهوريين للاتهامات التي يسعى الديمقراطيون لتحضيرها خلال هذا الأسبوع.

وقالت ليزا موركوفسكي، عضو الجمهوريين بالكونغرس عن ولاية ألاسكا إنها تريد خروج ترامب من الرئاسة، كما قال بات تومي عضو الحزب عن ولاية بنسلفانيا إن ترامب "ارتكب مخالفات تستوجب عزله".