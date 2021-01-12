رابطة محترفي الغولف الأمريكية تلغي تنظيم ملعب ترامب لبطولة 2022

قررت رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية سحب تنظيم بطولتها لعام 2022 من ملعب "بيدمينستر" في ولاية نيو جيرسي والذي تعود ملكيته للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال جيم ريتشيرسون، رئيس الاتحاد، إن اقتران تنظيم البطولة بملعب ترامب "سيضرّ بالعلامة التجارية للاتحاد ويعرّض قدرته على تقديم العديد من البرامج واستمرار مهمته للخطر".

ويأتي القرار بعد إلقاء العديد من السياسيين وغيرهم باللوم على ترامب في وقوع هجوم مناصريه على مبنى الكابيتول والذي راح ضحيته خمسة أشخاص الأسبوع الماضي.

وقال سيث وو، المدير التنفيذي للاتحاد: "نجد أنفسنا في وضع سياسي لا يد لنا فيه".

وأضاف: "لقد شعرنا أنه بالنظر إلى الأحداث المأساوية التي وقعت يوم الأربعاء، لم يعد بإمكاننا الاحتفاظ بالبطولة في بيدمينستر. الضرر من إقامتها لن يمكن إصلاحه وكان المسار الحقيقي الوحيد للعمل هو مغادرة (البطولة للملعب)".

وكان الاتحاد، الذي يحظى بعضوية 29 ألفاً من محترفي الغولف في الولايات المتحدة، قد وقع عقد إقامة البطولة في بيدمينستر عام 2014.

وألغى الاتحاد سابقاً إقامة بطولة "غراند سلام" على ملعب نادي ترامب الوطني في لوس أنجليس عام 2015 إثر تصريحات مهينة أدلى بها الرئيس المنتهية ولايته بشأن المهاجرين المكسيكيين عام 2015.