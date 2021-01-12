شاهد: بريطانيا تفتح 7 مراكز اختبار جماعية لفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد

افتتحت بريطانيا الإثنين سبعة مراكز اختبار جماعية لفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد، في وقت تتسابق فيه السلطات لتطعيم حوالي 15 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً بحلول منتصف شهر شباط/ فبراير.

وتم تحويل ملاعب كرة القدم وميادين لسباقات الخيل إلى مراكز اختبار جماعية ومنها في بريستول ولندن ونيوكاسل ومانشستر.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، من المفترض أن يتم تطعيم الآلاف خلال الأسبوع الواحد وأن يتم تخصيص مواقع جديدة في مناطق أخرى.