شاهد: موجة ثلوج استثنائية تضرب اليابان

اجتاحت موجة ثلوج استثنائية اليابان، وتسبب التساقط الكثيف للثلوج في غلق العديد من الطرقات وتقطعت السبل بأكثر من ألف مركبة في محافظة فوكوي بوسط اليابان، ما أجبر السلطات على طلب مساعدة قوات الدفاع البرية في عمليات الإنقاذ.

هذا وقد توقفت حركة النقل والمواصلات في محافظة توياما حيث تعطلت العديد من السيارات، كما تسبب الثلج في إلحاق الضرر بخطوط الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل.