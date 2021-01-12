شاهد: إسرائيليون في حيفا يتلقون لقاح كوفيد-19 في سياراتهم

اعتمدت إسرائيل مخططا واسعا للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 لوقف انتشاره والتخلص منه نهائيا. وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن تكون إسرائيل أول بلد يدحر الفيروس نهائيا. في حيفا وفرت السلطات الصحية كل الوسائل لتلقيح المواطنين بلقاح فايزر بما فيها مراكز التلقيح الجماعية في السيارات. وتوافد العشرات من المواطنين على مركز التطعيم في مكابي للخدمات الصحية لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح من دون النزول من سياراتهم.
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