ما هي التعديلات الجديدة التي أدخلتها منصة تيك توك على إعدادات الخصوصية للمراهقين؟

قامت منصة تيك توك بتعديل إعدادات الخصوصية للأطفال والمراهقين دون 18 عاما، يوم الأربعاء بعد مطالبة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بالكشف عن تفاصيل جمعها للمعلومات الشخصية وتأثير ممارستها على الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة.

تأتي هذه التعديلات بعد شهر من مطالبة لجنة التجارة الفيدرالية منصات التواصل الاجتماعي ومنها تيك توك وفيسبوك وتويتر وأمازون بتقديم معلومات مفصلة حول كيفية جمع واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين وكيف تؤثر ممارستها على الأطفال والمراهقين.

ما هي تعديلات الخصوصية الجديدة؟

تحظر منصة التيك توك والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين خدمة حفظ مقاطع الفيديو التي تم انتاجها من قبل مستخدمي المنصة الذين يبلغون 15 عاما أو أقل، وكذلك حظرت المنصة استضافة البث المباشر لهذه الفئة العمرية.

وأعلنت تيك توك عن ميزة جديدة، تسمح بتخصيص مقاطع فيديو محددة مسبقا للأطفال وأداة أخرى تسمح للآباء ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم لتمكين إعدادات المحتوى والخصوصية.

يُطلب من مستخدمي تيك توك تسجيل تاريخ ميلادهم عند الاشتراك في الخدمة، ولكن كما هو الحال مع منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى لا يمكن التحقق الفعلي للعمر.