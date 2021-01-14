ميركل تدعو إلى تدابير أشد صرامة لكبح انتشار وباء كوفيد-19

دعت المستشارة أنغيلا ميركل، مساء الخميس إلى تشديد القيود في ألمانيا لمواجهة وباء كوفيد-19 وطلبت اجتماعا للسلطات الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر قريب من حزبها لوكالة فرانس برس.

تعميم وضع الكمامة وفرض العمل من المنزل

وصرحت ميركل خلال اجتماع لقيادة حزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديموقراطي، أنه لا يمكن احتواء فيروس كورونا الا عبر تدابير أكثر تشددا، وفق ما نقل المصدر الذي شارك في الاجتماع.

ويؤكد المصدر بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام ألمانية عدة، على سبيل المثال ذكر موقعا مجلة دير شبيغل وصحيفة بيلد أن بين الاجراءات التي يتم دراستها إعادة العمل بتدابير المراقبة على الحدود كما حصل في الربيع الفائت، وتعميم وضع الكمامة وفرض العمل من المنزل وصولا ربما إلى إغلاق وسائل النقل العام.

"بحلول نهاية العام، سنكون قد سيطرنا على هذا الوباء"

وأوضح المصدر أنه سيتم القيام بكل ما هو ممكن لتجنب إغلاق النقل العام، ولكنه أضاف: "علينا أن نتمكن من السيطرة على الفيروس البريطاني المتحور عبر الحد في شكل أكبر من التواصل" بين الناس.

بدوره، أيد معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية تشديد القيود في البلاد التي سجلت الخميس عددا قياسيا بالوفيات جراء كوفيد-19. وقال لوثر فايلر، رئيس المعهد في مؤتمر صحفي: "بالنسبة الي، لا تشكل التدابير القائمة راهنا إغلاقا شاملا، لا تزال هناك استثناءات كثيرة". لكن فايلر لاحظ بارقة أمل بفضل حملة التلقيح التي شملت حتى الآن أكثر من 842 ألف شخص يشكلون نحو واحد في المئة من تعداد السكان، وأضاف: "بحلول نهاية العام، سنكون قد سيطرنا على هذا الوباء".