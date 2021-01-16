قادة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يتوافقون على "ميثاق للمبادئ" فيما خصّ الإسلام في فرنسا

أعلن قادة المنظمات والجمعيات التي تشكّل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، في بيان، اليوم، السبت، توافقهم على "ميثاق للمبادئ" فيما خص الإسلام في فرنسا.

والميثاق يجدد التأكيد على المساواة بين الجنسين، وعلى توافق الديانة الإسلامية مع قيم ومفهوم الجمهورية.

وكان الميثاق أدى إلى نقاش كبير في داخل المجلس، وتمّ تقديمه السبت إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي نوّه بـ"التقدم الملحوظ" الذي تمّ تحقيقه في هذا الملف.

وينتظر الميثاق أن تصادق عليه المنظمات والجمعيات السبع التي تؤلف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قبل أن يرفع إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعلن سابقاً نيته وضع أسس تنظيمية للإسلام في فرنسا.