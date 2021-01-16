كوفيد-19: أبرز المستجدات حول العالم

قالت الحكومة البريطانية إن 1.295 شخصاً فارقوا الحياة اليوم، وذلك بعد ثمانية وعشرين يوماً على صدور النتائج التي أكدت إصابتهم بفيروس كورونا. ذلك يعني أن الإحصاء لا يضمّ الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية قبل 28 يوماً وتوفوا.

وبذلك يكون عدد الوفيات الإجمالي في بريطانيا قد وصل إلى 88.590.

تراجع طفيف جداً في الوفيات في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية السبت تسجيل 475 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في تراجع طفيف عن الجمعة حيث سجلت 477 وفاة، في حين ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 16310 من 16146.

وبذلك يكون عدد الوفيات الإجمالي بسبب كورونا في إيطاليا بلغ 81800 منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في شباط/فبراير الماضي، مما يجعلها ثاني أعلى حصيلة في أوروبا والسادسة في العالم.

وقالت وزارة الصحة إن البلاد أبلغت أيضاً عن تسجيل 2.369 مليون إصابة حتى الآن.

256 إصابة بسلالة "بي 117" في الدنمارك

أعلنت الدنمارك عن تسجيل 256 إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا التي تمّ تسجيلها بداية في بريطانيا. والسلالة تعرف شعبياً بـ"السلالة البريطانية" ويسميها العلماء B117، كما يطلقون اسم "في 2" على تلك التي ظهرت في إفريقيا الجنوبية.

وقالت السلطات الصحية في الدنمارك إن سجّلت بين منتصف تشرين الثاني/نوفمبر والعاشر من كانون الثاني/يناير 256 إصابة بالسلالة "البريطانية"، ما يعادل 1.3 بالمئة من إجمالي الإصابات.

رقم قياسي في المكسيك

سجلت المكسيك الجمعة رقما قياسياً جديداً من الإصابات بفيروس كورونا في 24 ساعة هو الثاني هذا الأسبوع، بلغ 21 ألفاً و366 إصابة، بحسب الأرقام التي نشرتها السلطات الصحية.

كما أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن ألف و106 وفيات مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية. وبذلك ارتفع عدد الإصابات في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 128 مليون نسمة إلى 1,6 مليون إضافة الى 139 الفا و22 وفاة، ما يجعلها في المرتبة الرابعة بين الدول الاكثر تضرراً من الجائحة بالارقام المطلقة، وفي المرتبة 18 في عدد الوفيات لكل مئة الف نسمة.

تقلّص حركة الهجرة بنحو 30 بالمئة

قلصت جائحة كوفيد-19 حركة الهجرة بنحو 30 بالمئة مع تسجيل تراجع بمليونين على الأقل في عدد المهاجرين بين 2019 و2020، وفق تقرير للأمم المتحدة نشر الجمعة.

بلغ عدد المهاجرين المقيمين خارج بلدهم الأصلي 281 مليوناً عام 2020، مقابل 173 مليوناً عام 2000 و221 مليوناً عام 2010. ووفق التقرير المعنون "الهجرة في العالم لعام 2020" الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، يعيش ثلثا المهاجرين الذين تم إحصاؤهم في 20 بلداً على رأسها الولايات المتحدة (51 مليون مهاجر عام 2020).

وتأتي بعدها ألمانيا (16 مليوناً) والسعودية (13 مليوناً) وروسيا (12 مليوناً) والمملكة المتحدة (9 ملايين).

وحلت الهند على رأس قائمة الدول التي لها جاليات كبيرة في الخارج عام 2020، مع 18 مليونا يعيشون خارجها. ومن الدول الأخرى التي لها جاليات كبيرة خارجها توجد المكسيك وروسيا (11 مليوناً لكل منها) والصين (10 ملايين) وسوريا (8 ملايين). وأقام أكبر عدد من المهاجرين عام 2020 في أوروبا (87 مليونا).