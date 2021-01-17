شاهد: صاحبة مقهى في بلجيكا تنام في مقر عملها اعتراضاً على "إجراءات كوفيد-19"

تنام صاحبة مقهى في بلجيكا منذ الخميس الفائت، في مقر عملها، في المطعم، مع القليل من الطعام، احتجاجاً على إغلاق قطاعها المستمر منذ سبعة أشهر عدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتصف كريستيل كاريون قريتها الواقع إلى شرقي البلاد (بيينستر) بالميتة، حيث كل شيء مغلق تقريباً. وتقول "نصف من يعمل ضمن هذه القطاعات أغلق نهائياً... هذه بلدة من مقهى، من دون مطعم، من دول حلاق ولا صالة للرياضة... هذه بلدة ميتة".

تضيف كاريون أنها كانت تأمل في إعادة افتتاح قريبة، في بداية نيسان/أبريل، ولكن الآن، مع انتشار السلالات الجديدة التي سجلت في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، فقدت الأمل كلياً.