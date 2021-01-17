رصد فيروس كورونا في مثلجات في الصين والحكومة تأمر بسحب المنتجات من الأسواق

رُصِد فيروس كورونا في مثلجات منتج من صناعة صينية شرق الصين، أمس السبت، ما دفع بالحكومة إلى طلب سحب كل المنتجات من نفس النوعية من الأسواق.

وجاء في بيان صادر عن حكومة مدينة تيانجين أنه تم إغلاق شركة "داكيادوا فوود ليمتد"، المتاخمة للعاصمة بكين، ويخضع موظفو الشركة حالياً لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

ولا إشارات حتى الآن على انتقال العدوى وتسجيل إصابات بسبب استهلاك المثلجات.

وقالت الحكومة إن معظم المنتجات الموجودة في الدفعة البالغ عددها 29 ألف علبة، لم يتم بيعها بعد. وأضافت أنه يجري تعقب 390 علبة تم بيعها في تيانجين وإخطار السلطات في أماكن أخرى بالمبيعات إلى مناطقهم.

وقالت الحكومة إن المكونات تشمل مسحوق حليب نيوزيلندي ومسحوق مصل لبن مستورد من أوكرانيا.

وتسوق الحكومة الصينية للرواية القائلة إن المرض، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، جاء من الخارج. وهي تقول إنه رصد في أسماك مجلدة مستوردة وغيرها من الأطعمة.