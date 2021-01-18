شاهد: تعزيرات أمنية مشددة على المباني الرسمية في الولايات المتحدة قبل مراسم تنصيب جو بايدن

دفع التهديد بالعنف والتظاهر الذي تمثله بعض الجماعات المتطرفة أمام المقرات الحكومية في الولايات المتحدة السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية الأحد استعداداً ليوم القسم (مراسم تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن) المقرر الأربعاء.

وبعد أقل من أسبوعين من أعمال العنف التني استهدفت مبنى الكابيتول، رمز السلطة التشريعية في البلاد، نشرت قوات الشرطة وعناصر الحرس الوطني أمام مبانى الإدارات الوطنية في الفدرالية في جميع أنحاء البلاد، كما تم تحصين نوافذ المبانى الرسمية ونصب الحواجز أمام المداخل قبل الاحتجاجات المتوقعة يوم تنصيب بايدن.