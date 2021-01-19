تجمع عشرات الأشخاص الملثّمين والمدجّجين بالسلاح من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قرب المباني الحكومية في ريتشموند في ولاية فيرجينيا وسط تخوّف من اندلاع موجة احتجاجات في العديد من الولايات الأمريكية ضد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الخميس في العاصمة واشنطن.

ورصدت لقطات مصورة تم التقاطها من قبل الإذاعة البريطانية "سكاي يو كي" في ريتشموند، أنصار ترامب مدججين بالسلاح وهم يجوبون شوارع المدينة، ومواكب سيارة رفعت لافتات مؤيدة للرئيس الملياردير وأعلاما تحمل اسمه واسم نائبه مايك بنس.