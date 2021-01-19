بعد أن نعته ب "جو النعسان".. ترامب يدعو الأمريكيين للصلاة من أجل "نجاح" إدارة بايدن

في نبرة لم يعهدها منه الأمريكيون خصوصا حينما يأتي ذكر "جو النعسان" على حد قول الرئيس الخاسر في انتخابات الرئاسة في أمريكا، دعا دونالد ترامب الأميركيين الثلاثاء، في كلمة وداعية بمناسبة انتهاء ولايته، إلى "الصلاة" من أجل نجاح إدارة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وجاء في مقتطفات خطاب سيتم بثه لاحقا بحسب البيت الأبيض: "هذا الاسبوع، سيتم تنصيب إدارة جديدة ونحن نصلي من أجل أن تنجح في إبقاء أميركا آمنة ومزدهرة".

وإلى الآن لم يهنّئ ترامب بايدن بفوزه بالرئاسة ولم يتمنَّ له التوفيق ولم يدعه إلى البيت الأبيض.

ومن الخطوات الأخيرة التي يتوقّع أن يتّخذها قبل التوجّه إلى فلوريدا من قاعدة آندروز الجوية صباح الأربعاء، إصدار قرارات عفو تكثر التكهّنات حول هويات المستفيدين المحتملين منها.

ولا تدلّ المؤشرات الأخيرة على إمكان إصداره عفواً استباقياً عن نفسه أو عن أولاده.

وخارج سياج البيت الأبيض تبدو العاصمة الأمريكية أشبه بحصن منيع قبيل مراسم تنصيب بايدن، مع انتشار مكثّف لقوات الحرس الوطني وغياب شبه تام للمارة. وبسبب جائحة كوفيد-19 يتوقّع ألا تشهد مراسم التنصيب التي ستقام ظهر الأربعاء حضوراً حاشداً.

لكن تسود مخاوف من هجمات لليمين المتطرف بعدما اقتحم أنصار لترامب مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير ما استدعى نشر أعداد غير مسبوقة من القوات المسلّحة، والحواجز الإسمنتية وتقسيم المنطقة إلى نطاقين "أخضر" و"أحمر".