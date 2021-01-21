فنان لبناني يثير الجدل على منصات التواصل بعد تصريحه بخصوص زواج القاصرات

أحدث المغني اللبناني رامي عياش ضجة وجدلا كبيرين على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تصريحات تتعلق بزواج القاصرات في الوطن العربي اعتبرت صادمة لعشاقه وحتى لغير متابعيه.

وقال عياش إنه ضد قانون يجرم زواج القاصرات أو من هن دون 18 عشر، مضيفا أنه يمكن تزويج فتيات بعمر 16 و 17 سنة.

وجاءت هذه التصريحات خلال نزول الفنان الذي يحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل الإجتماعي ضيفا على البرنامج الحواري "جعفر توك" يبث على قناة دويتشه فيله الألمانية.

وسأل مذيع البرنامج عياش إذا ماكان مع أم ضد قانون يجرم ويمنع زواج القاصرات من هن دون 18 سنة، فرد عياش يإنه "ضد" هذا القانون.

وتفاجئ المذيع من إجابة المغني ما دفع به إلى تكرار سؤاله عليه، فرد الفنان أنه ضد قانون يجرم زواج القاصرات لكن ليس ضد قانون يحدد عمرا، مبررا إجابته أنه كان يتم تزويج القاصرات منذ قديم الزمان.

ولم يستحسن الكثير ممن شاهد المقطع المتضمن لتصريحات عياش الأمر. وانتشرت الكثير من ردود الفعل المنتقدة لرأي رامي عياش بعدما تداول مستخدمون تصريحات الفنان على نطاق واسع عبر مختلف المنصات الإجتماعية.

واعتبر مغردون على تويتر أن هذا التفكير "يجب أن ينقرض" وأن ما صرح به الفنان تشجيع على الإنجاب المبكر للبنات، وهو من أسس جمعية تهتم بالطفولة تحمل اسم "عياش الطفولة.

خلص رامي عياش بيشجع الانجاب المبكر ومنعوض الوفيات — Elie Abi Rached (@ElieAbiRached4) January 20, 2021

هادا التفكير كان لازم ينقرض من لما بلّش القرن ٢١ ... ما بعرف كيف صمد بعدو لهلأ — Amr Awad (@AStuckCanuck97) January 19, 2021

اكبر غلط يعطو المايك لفنانين هبلان وشو عم نشوف هبل بأخر فترة — rana_ (@rana22moj) January 19, 2021

دفاع وتعاطف مع الفنان

لم تكن غالبية ردود الفعل منتقدة لتصريحات رامي عياش بل خلقت ردود الفعل المنتقدة ردود فعل مضادة من قبل عشاق المغني الذين أرادوا أن يبرزوا حسن نية عياش الذي فهمت تصريحاته خطأ.

وغرد الكثير من مستخدمي تويتر محاولين توضيح ما أراد عياش قوله وبعضهم عبر عن تضامنه ودعمه له رغم كل شيء.

في فرنسا واوروبا عموما قانون ممارسة الجنس للمراة هو 16 يعني نمت مع طفلة عادي. .. بس بالحلال لا. وما شفناكم تنتقدو فرنسا .. مع اني اصلاً مع زواج البنت من 18 سنة — HiMa-هيما (@abdumehamed561) January 19, 2021

رامي عياش يوضح

الكم الهائل من الجدل الذي أثير حول القضية دفع بالفنان إلى التوضيح فكتب سلسلة تغريدات على حسابه الذي يتابعه أزيد من مليون و600 ألف متابع ذكر فيها أنه راجع الامر مع أصدقائه وناشطين في جمعيته الخاصة بالأطفال والتي تحمل اسم "عياش الطفولة".

وقال الفنان "لم أقل ولا أشجع على الزواج دون ال 18 وأحيي نضال من يعمل وتعمل ليكون السن القانوني".

وأضاف "لكن أنا لست مع التجريم لأنه في الكثير من الحالات والمجتمعات هذا أمر واقع للأسف"، مشيرا أن اعتبار زواج القاصرات جرما " سوف يكون أداة يمكن أن يتضرر منها فتيات بطريقة غير مباشرة".

وتعمل عدة منظمات حقوقية وناشطون على نشر الوعي ومحاربة ظاهرة زواج القاصرات التي مازالت منتشرة في المجتمعات العربية بما فيها لبنان خاصة في المجتمعات الفقيرة داخل القرى والأرياف.

ورأى كثيرون أن تصريحات رامي عياش الذي يتابعه الملايين على مختلف المنصات الإجتماعية خاصة من فئة الشباب والمراهقين تهدم الجهود التي تبذلها هذه المنظمات.

وأشار الفنان في سلسلة تغريداته إلى الناشطين في المجال قائلا "-هناك- من جُرح واعتبر أنّ ما قلته يؤذي نضال طويل لكم ولكن مني كلّ الحُب والتمسوا عذري، أتعلم منكم".