شاهد: كاتدرائية بريطانية تتحول إلى مركز تلقيح ضد كورونا

تحولت كاتدرائية سالزبري في جنوب غرب إنكلترا من دار عبادة لاستقبال المصلين إلى مركز للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وتعد الكاتدرائية واحدة من ثلاث يفتحن أبوابهن لمتلقي اللقاح من كبار السن والعاملين بالقطاع الصحي في إطار الخطة البريطانية لتلقيح الفئات الأكثر ضعفاً ضد الفيروس بنهاية شهر فبراير - شباط القادم.