كوفيد-19: سلطنة عمان تبقي حدودها البرية مغلقة أسبوعاً آخر ومصر تبدأ بحملة تلقيح

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الهولندية ومئات المحتجين في عدة مدن من البلاد على خلفية إعلان الحكومة حظراً للتجول، تقول إنه فرض لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن عمليات تخريب وتكسير ونهب تمّت على هامش التظاهرات، ما دفع بالشرطة إلى ردع بعض المحتحين بخراطيم المياه ونشر كلاب تابعة لها في ساحة المتحف (ميوزيمبلين) في أمستردام.

وفي الجنوب، في أيندهوفن، لجأت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بحسب ما ذكره التلفزيون المحلي.

إسرائيل تعلق الرحلات الجوية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستغلق مجالها الجوي وتمنع الرحلات الجوية القادمة إليها والخارجة منها بدءاً من الإثنين المقبل، في محاولة من السلطات لكبح سلالات فيروس كورونا.

وسيستمر تعليق الرحلات لمدّة أسبوع.

وقال نتنياهو خلال اجتماع وزاري "عدا الاستثناءات النادرة، سنغلق الأجواء من أجل منع دخول سلالات الفيروس وأيضاً لنضمن أننا نتقدم بسرعة في حملة التلقيح".

أكثر من 25 مليون إصابة في الولايات المتحدة

تجاوزت الولايات المتحدة رسمياً الأحد عتبة 25 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء، وذلك بعد بضعة أيام من تسلم الرئيس جو بايدن منصبه.

وأحصت جامعة جونز هوبكنز المرجعية إصابة 25 مليوناً وثلاثة آلاف و695 شخصاً، لافتة إلى أن أكثر من 417 ألف شخص قضوا بكوفيد-19 في البلاد.

وتعدّ الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من جراء الوباء.

إيطاليا تهدد باللجوء إلى القضاء

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الأحد، أن إيطاليا ستتخذ إجراءات قانونية إثر التأخير في تسليم لقاحات فايزر/بيونتيك وأسترازينيكا التي أبرمت روما عقوداً لاستلامها.

وخلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي كرر دي مايو ما قاله جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة أمس، غير أنه ترك الباب مفتوحاً أمام الحل.

وقال دي مايو إن الهدف الأساسي بالنسبة لإيطاليا هو "تأمين اللقاح أكثر منه إلحاق الضرر"، مضيفاً أن إيطاليا تعمل كي لا تدخل أي تغييرات على برنامج التلقيح الذي وضعته سابقاً.

وأشار دي مايو إلى أن السلطات تسعى عبر المفوضية الأوروبية وكل القنوات الأخرى المفتوحة إلى حل مشكلة التأخير، داعياً الشركتين إلى احترام العقد المبرم.

سلطنة عمان تمدد إغلاق حدودها البرية

قررت سلطنة عمان تمديد إغلاق حدودها البرية حتى بداية شباط/فبراير سعياً إلى الحد من تفشي وباء كوفيد-19، بحسب ما أوردته الأحد وكالة الأنباء العمانية.

وكانت السلطنة أغلقت حدودها الأسبوع الفائت خشية من انتشار السلالة الجديدة من كورونا.

دبي تعيد جدولة مواعيد التلقيح

أعلنت دبي أنها ستعيد جدولة المواعيد الخاصة بتلقي السكان الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا بسبب تباطؤ عالمي في تسليم اللقاحات.

وكانت دبي بدأت حملة واسعة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي للتطعيم بعد موافقة الإمارات على استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح فايزر/بيونتيك الذي أنتج شراكة بين مختبرين أميركي وألماني.

وبحسب أرقام رسمية، قامت الإمارات بتلقيح أكثر من 2,3 مليون شخص من أصل 10 مليون من السكان -- وهو معدل بين الأعلى في العالم.

مصر تبدأ الأحد حملة تلقيح

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن مصر ستبدأ حملة تلقيح الأحد باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية.

وقال السيسي في تعليقات مقتضبة خلال افتتاحه مشاريع تنموية عدة في محافظة بورسعيد "سنبدأ غدا حملة تطعيم باللقاحات للأطقم الطبية والفئات التي تعاني من أمراض مزمنة ثم الكبار في السن". وتسلمت مصر أول دفعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية في كانون الأول/ديسمبر. وتقول الشركة المنتجة للقاح إنه فعال بنسبة 79 بالمئة ضد فيروس كورونا.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن مصر ستتسلم أيضاً 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد عبر تحالف "غافي" للقاحات والتحصين، بهدف تلقيح 20 بالمئة من السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

وسجلت مصر 160 ألف اصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 8,850 وفاة. وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المنخفض يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.