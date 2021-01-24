شاهد: للعام الثاني على التوالي.. الطوفان يغرق بلدة بودلي البريطانية

تضررت عشرات البيوت في بريطانيا بعدما فاض نهر وخرج عن مساره بسبب الأمطار الكثيفة التي شهدتها البلاد.
ودمرت مياه نهر "سيفيرن" الحواجز المائية التي أسستها الدولة بعد فيضان العام الماضي، دمرتها ليلاً، ثم فاضت سيولاً في بلدة بودلي (غرب برمنغهام)، مغرقة البيوت في الوحول.
وعمل عناصر الإنقاذ على إخراج العالقين من البلدة، فيما بكى آخرون إذ ليست هذه المرة الأولى حيث يجتاح الفيضان بيوتهم.
وكانت وكالة الأرصاد الجوية في بريطانيا حذرت من ارتفاع منسوب مياه الأنهر بعد تساقط غزير واستثنائي للمطر في جميع أنحاء البلاد تقريباً.
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