شاهد: هونغ كونغ تفرض حجراً على 10 آلاف شخص وتنشر 3000 عامل من القطاع الطبي في الشوارع

فرضت سلطات هونغ كونغ حجراً صحياً على 10 آلاف شخص في سابقة من نوعها، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وطالبت السلطات المواطنين بالبقاء في بيوتهم ريثما تنتهي من حملة الاختبارات وصدور النتائج.
ونشرت السلطات نحو 3000 موظف من القطاع الطبي في حي "ياو تسيم مونغ" الذي سيبقى يوماً آخرَ على الأقل مغلقاً. والحي عبارة عن حي شعبي تقطنه أكثرية من العمال ومساكنه فقيره إلى حد ما.
وشكت السلطات في أن عملية انتقال فيروس كورونا تتم عبر قنوات المياه ومياه الصرف الصحي في الحي، خصوصاً بعد العثور على نسبة عالية التركيز من الفيروس في المياه.
وكانت هونغ كونغ تفادت منذ سنة حتى الآن فرض الإغلاق، وقالت الرئيسة التنفيذية للسلطة فيها، كاري لام، إن تلك الخيارات لن "تؤخذ إلا في الحالات الطارئة".
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