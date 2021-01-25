تشلسي الإنجليزي يقيل مدربه فرانك لامبارد (رسمي)

أقال نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم مدربه فرانك لامبارد الاثنين لسوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة ونصف من تعيينه.

وقال مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش "كان قرارا صعبا جدا للنادي، خصوصا لأني اتمتع بعلاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأكن له احتراما كبيرا".

واضاف "يملك الشخص (لامبارد) درجة عالية من النزاهة واخلاقيات كبيرة في العمل، لكن في المقابل نعتقد بأنه في ظل الظروف الحالية من الافضل تغيير المدرب".

وتابع "نيابة عن النادي، مجلس الادارة وعني شخصيا اود توجيه الشكر الى فرانك الذي قام بعمل رائع على رأس الجهاز الفني واتمنى له النجاح في المستقبل".

ونوّه مالك النادي بمسيرة لامبارد كلاعب في صفوف نادي غرب لندن بقوله "انه ايقونة هامة في تاريخ هذا النادي العظيم ومكانته محفوظة فيه. سيظل مصدر ترحيب دائم في ستامفورد بريدج (ملعب تشلسي)".

ويحتل تشلسي راهنا المركز التاسع في الدوري بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد المتصدر.

وكان الصحافي مات لو في "دايلي تيليغراف" اول من اورد الخبر في حسابه على تويتر مشيرا إلى أن إدارة النادي طلبت من اللاعبين عدم التوجه الى مقر التدريبات صباح اليوم بل بعد الظهر في الوقت التي تجري فيه الادارة مباحثات مع المدرب.

في المقابل، أشارت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بان الألماني توماس توخل الذي أقيل من تدريب باريس سان جرمان الفرنسي الشهر الماضي مرشح بقوة لخلافة لامبارد مشيرة الى ان العقد معه "شبه مٌن وانتقد مهاجم توتنهام وبرشلونة الاسباني ومنتخب انجلترا السابق غاري لينيكر الذي يعمل معلقا في اذاعة "بي بي سي" البريطانية قرار تشلسي قبل ان يصدر رسميا بقوله "أمر سخيف (اقالة لامبارد) بعد اول سلسلة سلبية له".

واضاف " من الطبيعي أن يحتاج المدرب إلى مزيد من الوقت لا سيما مع التعاقدات الجديدة التي اجراها النادي خلال الصيف. الصبر سمة نادرة في الرياضة. لن يتعلموا".

وكان لامبارد استلم تدريب الفريق قبل 18 شهرا خلفا للايطالي ماوريستيو ساري ونجح في موسمه الأول في احتلال مركز مؤهل إلى دوري ابطال اوروبا معتمدا بنسبة كبيرة على لاعبين شبان من خريجي أكاديمة النادي امثال مايسون ماونت وتامي ابراهام، لا سيما أن النادي كان ممنوعا عليه إجراء التعاقدات من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب مخالفته قوانين اللاعبين القٌصر.

وعندما رفع الاتحاد الدولي الايقاف أبرم النادي اللندني صفقات بقيمة حوالي 250 مليون يورو خلال الصيف الماضي، ابرزها مع الثنائي الألماني المهاجم تيمو فيرنر وصانع الالعاب كاي هافيرتس بالإضافة إلى الجناح المغربي حكيم زياش، لكن الفريق مني بخمس هزائم في اخر ثماني مباريات له في الدوري.