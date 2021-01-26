الاتحاد الأوروبي يعيّن متحدثا جديدا باسمه لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تولّى اليوم المتحدث الإعلامى الجديد باسم الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو مهامه في العاصمة اللبنانية، بيروت. وتركز مهام الدبلوماسي الإسباني، الذي يتحدث بالعربية، على "إيصال أولويات وسياسات ومواقف ومشاريع الاتحاد الأوروبي ، التي تهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال المشاركة والتفاعل الوثيق مع وسائل الإعلام المحلية والعربية في المنطقة" حسب بيان التعيين الذي اطلعت عليه يورونيوز.

وفي مقطع فيديو على "تويتر" قام الدبلوماسي لويس ميغيل بوينو، بالتعريف بنفسه باللغة العربية، والمهام الموكلة إليه عبر رسالة ترحيب

وأوضح جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي " ان هذا التعيين يترجم على أرض الواقع التزام أوروبا بالمشاركة بشكل أكبر مع العالم العربي في القضايا ذات الصلة بالمنطقة أو تلك التي تخص المسائل العالمية الأخرى مثل وباء فيروس كورونا وتغير المناخ ".

حسب نص البيان الذي أكد أن تعيين المتحدث الإعلامى الجديد باسم الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو سيساعد "في توسيع رسالة الاتحاد الأوروبي من خلال إيصال مواقفه باللغة المحلية إلى جمهور أوسع وضمن منطقة مجاورة ذات أهمية استراتيجية رئيسية للاتحاد الأوروبي".

وسيقوم المتحدث الإعلامى الجديد باسم الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو بالاعتماد على توضيح مواقف الاتحاد الأوروبي في ما يرتبط بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر حساب على تويتر EUinArabic@.

وسيركز إطلاق هذا التفاعل الإعلامي على التواصل الاجتماعي مع الجماهير في العالم العربي "قبل توسيع مهامه لتشمل مشاركة وسائل الإعلام الإقليمية ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى أيضًا" على حد نص البيان.

وهذه هي المرة الأولى التي ينشئ فيها الاتحاد الأوروبي منصب مسؤول إعلام إقليمي ليعمل كمتحدث رسمي باللغة العربية. حيث سيعمل المتحدث الإعلامى الجديد باسم الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل وثيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعمل لويس ميغيل بوينو لأكثر من 15 عامًا دبلوماسيا ، منها موظف في وزارة الخارجية الإسبانية ثم في خدمة العمل الخارجي الأوروبي. حيث "ركز السيد بوينو اهتمامه على قضايا الشرق الأوسط خلال معظم حياته المهنية".كما شغل لويس ميغيل بوينومنصب نائب رئيس البعثة الإسبانية في الخرطوم ، السودان عام 2008. ثم عمل في السفارة الإسبانية في العاصمة الأردنية، عمّان، على مدى السنوات السبع الماضية.