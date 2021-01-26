شاهد: غرينبيس تنظم حفلا ساخرا أمام الجمعية الوطنية للمطالبة بالاهتمام بالقضايا البيئية

قام أعضاء جمعية "غرينبيس" أو "السلام الأخضر" للدفاع عن البيئة بوقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية الوطنية بالعاصمة الفرنسية باريس لمطالبة السلطات بالاهتمام بالبيئة وعدم نسيان قضايا التغير المناحي في ظل جائحة كورونا. ونظمت الجمعية حفلا ساخرا أطلق خلاله المشاركون "قذائف مدفعية مناخية" في إشارة إلى الإهمال الذي تعاني منه قضايا البيئة.
وقال المشاركون "نحن بحاجة إلى قوة بيئية واقعية وليست مزيفة"، وقال المتحدث باسم منظمة السلام الأخضر للمناخ كليمان سينشال: "اليوم، إن الإشارة إلى أولئك الذين يقودوننا نحو المجهول هي أيضًا تذكير بأنه في قلب هذا الوباء يجب ألا ننسى تمامًا مقدار الخيارات السياسية التي يجب أن تتفرع نحو التحول البيئي. هذا شيء أهملته الحكومة اليوم".
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