شركة بيبسي تقتحم مجال إنتاج اللحوم

تسعى شركتا بيبسيكو و"بايوند ميت" للحوم إلى إنشاء مشروع مشترك لتطوير الوجبات الخفيفة والمشروبات المصنوعة من البروتينات النباتية. الشركتان لم تكشفا بعد عن أنواع المنتجات التي سيتم إنتاجها وتسويقها واكفتا بالقول إن المشروع لا يزال قيد التطوير.

وعلى ما يبدو فقد ساهم هذا التعاون في تحقيق أكبر مكاسب في يوم واحد لأسهم "بايوند ميت" منذ أن بدأت التداول في العام 2019، حيث قفزت بأكثر من 50 دولارًا لكل سهم إلى 209.17 دولارًا.

ويتيح المشروع المشترك لشركة بيبسيكو التعامل مع إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج اللحوم النباتية في الوقت الذي يتزايد فيه تقليص المستهلكين للحوم والبحث عن أغذية أكثر صحة واستدامة. وتقوم "بايوند ميت" بتسويق البرغر والنقانق والدجاج المصنوع من بروتين البازلاء، في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مطاعم "ستاربكس" في الصين و"بيتزا هت" في الولايات المتحدة.

وتتمتع مجموعة "بايوند ميت" بإمكانية الوصول إلى نظام توزيع بيبسي وخط إنتاجها الواسع، وبالإضافة إلى المشروبات الغازية تقوم بيبسي بإنتاج فريتوس وشيتوس وتوستيتوس، إضافة إلى لحم العجل المقدد "ماتادور".

وتعتبر هذه الشراكة دفعة قوية لشركة "بايوند ميت" التي تتخذ من آل سوغوندو بكاليفورنيا مقرا لها كاليفورنيا، وقد ناضلت لإقناع المستثمرين بفرص النمو مع زيادة المنافسة. تراجعت أسهم "بايوند ميت" في نوفمبر-تشرين الثاني بعد تباطؤ مبيعات التجزئة وقد ألمحت ماكدونالدز إلى أنها قد تتعامل مع مورد آخر على برجر نباتي جديد للسوق الأمريكية.

وتستثمر شركات الأغذية بشكل متزايد مجال المجال النباتي، ففي العام 2019، قدمت شركة "شوباني" اللبن الزبادي الذي يحتوي على حليب جوز الهند كما قدمت شركة "نيستله" البرغر واللحوم المطحونة من النباتات. أما عملاق اللحوم "تايسون فودز" التي كانت تمتلك حصة في "بايوند ميت" لديها الآن علامتها الخاصة في مجال اللحوم النباتية.

وأكد رام كريشنان المدير التجاري العالمي لشركة بيبسيكو أن "البروتينات النباتية تمثل فرصة نمو مثيرة بالنسبة لنا، وهي جبهة جديدة في جهودنا لبناء نظام غذائي أكثر استدامة".

لم يتم الإعلان بعد عن الشروط المالية للصفقة بين بيبسيكو و"بايوند ميت"، ولكن تمّت الإشارة إلى أن إدارة المشروع المشترك ستكون من خلال كيان جديد يسمى "شراكة الكوكب".