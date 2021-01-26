شاهد: البريطانيون في الشوارع للاستمتاع بالثلوج مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي

أدى الانخفاض الحاد في درجات الحرارة في المملكة المتحدة إلى تساقط الثلوج بغزارة وتراكمها في مساحات شاسعة من البلاد، ما دفع البريطانيين إلى الخروج إلى الشوارع والساحات للاستمتاع والترفيه عن أنفسهم.
وفي ووكينغهام، في باركشير في إنكلترا، خرج الرجال والنساء برفقة الأطقال للعب بالثلوج والتزلج، مع الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات لكبح استشراء فيروس كورونا والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.
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