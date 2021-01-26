شاهد: وسط تفشي كورونا.. إقامة مسابقة "النحت على الجليد" بنسختها الـ38 في مدينة فالوار الفرنسية

بالرغم من انتشار فيروس كورونا في فرنسا والمخاوف من دخول البلاد في حالة من الإغلاق الكلي للمرة الثالثة، أقيمت النسخة الثامنة والثلاثون من مسابقة "النحت على الجليد" الدولية في مدينة فالوار في جبال الألب وبمشاركة 15 فريقًا يتنافسون في مابينهم.

ويعمل النحاتون بجهد لتحويل الجليد إلى تحف فنية. وتم منح الجائزة الأولى لستيفان رابوسو، بينوا ميسنييه وأوليفييه شاتيلان. منفذي مجسم "إرسال الصمت".