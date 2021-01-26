خبراء منظمة الصحة: المهلة بين جرعتي لقاح موديرنا يمكن أن تصل إلى ستة أسابيع

أعلنت مجموعة خبراء تابعة لمنظمة الصحة العالمية حول اللقاحات الثلاثاء أن الجرعة الثانية من لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 يمكن ان تعطى خلال مهلة تصل الى ستة أسابيع بعد الجرعة الأولى في ظروف استثنائية.

وأوصت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية باعطاء لقاح مودرينا بفارق 28 يوما بين الجرعتين لكنها قالت إن الجرعة الثانية "يمكن ان ترجأ لمدة 42 يوما" في حال استجدت ظروف استثنائية مرتبطة بانتشار كثيف للوباء في بلد ما أو نقص في اللقاحات.