إنذار بوجود قنبلة في مصنع لإنتاج اللقاحات تابع لمجموعة أسترازينيكا في بريطانيا

أفادت الشرطة البريطانية الأربعاء عن "حادث" في موقع صناعي في شمال مقاطعة ويلز حيث أطلق إنذار بوجود قنبلة في مصنع ينتج لقاحات أسترازينيكا/أكسفورد ضد كوفيد-19.

وقالت الشرطة المحلية في بيان "نتعامل حالياً مع حادث جار في المنطقة الصناعية في ريكسام". وأضافت أن "الطرق قطعت حالياً ونطلب من المواطنين تفادي المنطقة حتى إشعار آخر".

وأوضحت مجموعة ووكهارد للأدوية على تويتر أن مصنعها "أخلي جزئياً بانتظار إجراء تحقيق معمق" إثر تلقيه صباح الأربعاء "رزمة مشبوهة".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، انتشر في الموقع فريق لإزالة المتفجرات مجهز بروبوت لتفكيك العبوات.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي باشرت حكومته حملة تلقيح مكثفة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19، زار الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر والتقطت صور له وهو يعاين عبوات من لقاح مجموعة أسترازينيكا قبل أن تعطي السلطات الصحية الضوء الأخضر لاستخدامه.